В ФССП рассказали об изъятии имущества Ходорковского

В ФССП заявили об изъятии 117 объектов имущества в связи с долгами Ходорковского

Приставы взыскали 35 объектов недвижимости, 82 объекта движимого имущества и другие принадлежащие экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) и бывшему руководителю МЕНАТЕПа Платону Лебедеву активы в счет погашения долгов обоих по решению суда. Об этом рассказал «Интерфаксу» глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Отмечается, что изъяты были «денежные средства в размере 3,3 миллиона долларов и 7 миллионов рублей, принадлежащие Ходорковскому, находящиеся на счетах третьих лиц, 100 процентов уставного капитала юридического лица, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 миллиона рублей».

Руководитель российских приставов напомнил, что общая сумма долгов Ходорковского и Лебедева в пользу бюджета РФ, находящихся на исполнении в Службе, составляет 17,3 миллиарда рублей, и работа по их взысканию продолжается.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о конфискации судом имущества стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Речь идет о домах Ходорковского, Лебедева, Леонида Невзлина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в элитном коттеджном поселке Яблоневый сад в подмосковном Одинцово, а также доме приемов компании. В июне суд в Москве также изъял у Ходорковского и Лебедева в пользу РФ 1,4 миллиарда рублей — деньги, которые находятся на счетах банка непрофильных активов «Траст».