В Госдуме указали на «странные» решения СК на фоне скандала с «Государственной дурой»

Депутат ГД Матвеев заявил о наличии вопросов к СК после слов Бастрыкина

Российское общество недовольно рядом решений, принятых Следственным комитетом (СК) по ряду резонансных уголовных дел. На наличие вопросов к работе следственного органа указал депутат Госдумы Михаил Матвеев в Telegram.

27 июня Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума резко высказался о работе нижней палаты по совершенствованию миграционной политики, назвав ее «Государственной дурой». Произнесенные слова глава СК объяснил тем, что так Госдуму называют некоторые россияне.

«В комментариях много чего пишут и о СК», — заметил на это Матвеев. В качестве примеров депутат указал на «мягко говоря, странное» решение этапировать сжегшего Коран Никиту Журавеля в Чечню. Также политик напомнил о задувшем свечи в православном храме мигранте, которого, по его словам, «мгновенно» признали невменяемым.

При этом парламентарий поддержал позицию главы СК относительно необходимости пересмотра миграционного законодательства. «Бастрыкин молодец, что поднял остро и правильно тему», — написал Матвеев и выразил надежду, что после слов руководителя СК «коллеги зашевелятся быстрее».

Слова Бастрыкина о «Государственной дуре» вызвали острую реакцию в нижней палате. Так, председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что глава СК оскорбил народ, представителями которого являются парламентарии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал Бастрыкина извиниться «за свои слова, недопустимые для человека, занимающего столь ответственный пост». Еще один парламентарий, Евгений Попов, назвал высказывание главы следственного органа хамством.