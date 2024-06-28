Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 28 июня 2024Экономика

В России назвали возможных новых поставщиков яиц из-за рубежа

В РФ изучают возможность начала поставок яиц из Ирана, Вьетнама и Таиланда

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Россельхознадзор рассматривает обращения от Ирана, Вьетнама и Таиланда о начале поставок пищевых яиц на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство изучает возможность внесения названных стран в число зарубежных поставщиков этого вида продукции «на основании оценки риска и согласно процедуре, предусмотренной законодательством Евразийского экономического союза».

О готовности начать поставки яиц в Россию в течение в 20 дней в Иране заявляли еще в марте.

Из-за того что яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставляют при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран. Согласно данным, которые приводил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, РФ за пять месяцев текущего года в рамках беспошлинного ввоза импортировала 400 миллионов яиц.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      В Кремле пообещали ознакомиться с содержанием дебатов в США

      Наращивание выпуска российской «Линзы» объяснили

      Уехавший на СВО муж Блиновской попал под новое уголовное дело. В чем его подозревают?

      Орбан проголосовал против новой главы Еврокомиссии

      Связь между визитом президента Боливии в Россию и попыткой госперерворота оценили

      В Санкт-Петербурге появится новый мусорный завод

      На Украине вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в военкоматы

      Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

      Ректор Литинститута высказался о запрете книг иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше