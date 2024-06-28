В России назвали возможных новых поставщиков яиц из-за рубежа

В РФ изучают возможность начала поставок яиц из Ирана, Вьетнама и Таиланда

Россельхознадзор рассматривает обращения от Ирана, Вьетнама и Таиланда о начале поставок пищевых яиц на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство изучает возможность внесения названных стран в число зарубежных поставщиков этого вида продукции «на основании оценки риска и согласно процедуре, предусмотренной законодательством Евразийского экономического союза».

О готовности начать поставки яиц в Россию в течение в 20 дней в Иране заявляли еще в марте.

Из-за того что яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставляют при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран. Согласно данным, которые приводил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, РФ за пять месяцев текущего года в рамках беспошлинного ввоза импортировала 400 миллионов яиц.