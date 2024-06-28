Воспитанник ЦСКА рассказал об отношении к русским в США

Воспитанник ЦСКА Михаил Катин заявил, что к русским в США нет предвзятости

Воспитанник хоккейного ЦСКА Михаил Катин рассказал об отношении к русским в США. Его слова приводит Sport24.

«Никаких предубеждений ко мне не было. Все спокойно. Абсолютно нейтральное отношение к ситуации в мире и к русским людям», — заявил хоккеист, выступавший в США.

Он также добавил, что во время выступлений за клуб «Маскегон Ламберджекс» у него случилась драка с канадским одноклубником из-за шутки. «В какой-то момент один из лидеров команды неправильно пошутил в мой адрес. Случилась драка. В результате ему наложили швы», — отметил Катин.

Ранее игравший в США футболист Валерий Сарамутин рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину в Америке. «Путин многим нравится в США. Про него партнеры по команде часто спрашивали. Еще шутили про водку и медведей — все стандартно», — заявил спортсмен.