Захарова оценила эффект от 14 пакетов санкций ЕС против России

Захарова: санкции ЕС не смогли подорвать экономику России и провалились

Вопреки расчетам европейских властей, рестрикции со стороны ЕС против Москвы не смогли подорвать экономику России и провалились. Так эффект от 14 пакетов санкций оценила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В более широком плане могу добавить, что все ранее принятые Брюсселем санкции провалились. Вопреки расчетам еэсовских "стратегов", они так и не смогли подорвать российскую экономику и уж тем более разрушить сплоченность нашего народа перед лицом внешней угрозы со стороны США и их приспешников», — говорится в сообщении.

Также Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа новый, 14-й пакет антироссийских санкций.

24 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под запрет попали, в частности, транзит российского сжиженного природного газа в европейские порты, поставки технологий и оборудования. Ограничения также ввели в отношении 27 судов «теневого флота», перевозящих энергоресурсы из России.