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12:23, 28 июня 2024Мир

Вероятность замены Байдена другим кандидатом после провала на дебатах оценили

Политолог Дудаков: демократы заменят Байдена только в случае его смерти или комы

Фото: Marco Bello / Reuters

Вероятность замены действующего президента Джо Байдена другим кандидатом после провала на дебатах крайне невысока, так как это ухудшит положение Демократической партии, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своей оценкой ситуации он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Politico сообщило, что некоторые члены Демпартии в панике начали активные обсуждения возможности замены президента другим кандидатом после его выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

По мнению политолога, Байдена могут заменить лишь в случае его смерти или комы. Дело в том, что он уже официально победил на праймериз, за него проголосовали 16 миллионов сторонников Демпартии. Кроме того, совсем скоро, в середине августа, состоится партийный съезд, и регистрация для голосования в штатах идет полным ходом. Таким образом, по словам Дудакова, у Байдена есть карт-бланш и легитимность, а у Демпартии нет времени, чтобы подыскивать какую-то другую фигуру ему на замену.

Хотя у демократов паника из-за того, что Байден проиграл дебаты с Трампом и выставил напоказ свои старческие когнитивные проблемы, на мой взгляд, очевидно, что никакой замены мы не увидим, если, конечно, он не умрет и не окажется в коме перед выборами. Если это случится, то единственный вариант, как я думаю, который могут задействовать демократы, — это поставить вместо него Камалу Харрис

Малек Дудаковполитолог-американист

«Но нужно понимать, что все-таки попытка поставить кого-то вместо Байдена, кто не победил на праймериз, будет означать очень серьезные репутационные потери для демократов, и это будет просто-напросто нелегитимная история, так как за этого человека никто не голосовал на праймериз, поэтому какие-то попытки выставить вместо Байдена [супругу экс-президента США Барака Обамы] Мишель Обаму или Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии, только ухудшат положение Демпартии на выборах, собственно говоря, поэтому они на это и не пойдут», — сказал американист.

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Первые дебаты между действующим президентом-демократом Джо Байденом и его соперником, кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом состоялись в США 27 июня.

Во время эфира Трамп обратил внимание на невнятную речь Байдена. Говоря об иммиграции, президент запнулся и не смог связно закончить предложение. «Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения», — отреагировал Трамп.

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