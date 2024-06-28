«Зенит» захотел купить игрока «Спартака» за 20 миллионов евро

«Зенит» предложил «Спартаку» 20 миллионов евро за Александра Соболева

«Зенит» захотел купить нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Об этом в своем Telegram-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

Клуб из Санкт-Петербурга предложил «Спартаку» за игрока 20 миллионов евро. Москвичи не готовы отпускать форварда меньше, чем за 30 миллионов.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Соболев забил пять мячей в 27 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро.

Раннее «Зенит» купил футболиста московского «Локомотива» Максима Глушенкова. Сообщалось, что полузащитник заработает в «Зените» один миллиард рублей за четыре года. Сине-бело-голубые заплатят за трансфер игрока 600 миллионов рублей, еще 400 миллионов уйдут на агентские выплаты и подъемные.

