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09:27, 29 июня 2024Спорт

Четверо россиян были выбраны в первом раунде драфта НХЛ

Россияне Демидов, Силаев, Сурин и Гридин выбраны в первом раунде драфта НХЛ
Иван Демидов (в центре)

Иван Демидов (в центре). Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Четверо россиян были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Elite Prospects.

«Невероятный момент, мечты сбываются», — заявил нападающий Иван Демидов, которого под пятым номером забрал «Монреаль Канадиенс».

Демидов — первый из россиян, кто был выбран на драфте-2024 в Лас-Вегасе. Следующим, под десятым номером, с драфта ушел защитник Антон Силаев, права на него закрепил за собой клуб «Нью-Джерси Девилс». «Нэшвилл Предаторс» забрал с драфта форварда Егора Сурина под 22-м номером, «Калгари Флеймз» — нападающего Матвея Гридина под 28-м.

Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, его суть в закреплении прав на лучших молодых хоккеистов со всего мира. Чем хуже был результат команды в предыдущем сезоне, тем раньше она имеет право выбрать подходящего молодого игрока.

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      Илья Костин
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