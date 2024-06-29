Матч 1/8 финала Евро между Германией и Данией прервали из-за дождя с градом

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании прервали из-за дождя с грозой и градом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 35-й минуте встречи главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч после появления первых молний над стадионом и увел команды в подтрибунное помещение. На кадрах трансляции видно, что крыша арены «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, где проходит игра, протекает прямо на трибуны.

На момент остановки счет в матче был не открыт — 0:0. После 20-минутной паузы встречу возобновили.

Ранее 29 июня в первом матче 1/8 финала чемпионата Европы швейцарцы обыграли итальянцев со счетом 2:0. На 37-й минуте гол забил полузащитник швейцарцев Ремо Фройлер, второй мяч в сетку ворот итальянцев на 46-й минуте отправил нападающий Рубен Варгас.