Швейцария обыграла Италию и первой вышла в четвертьфинал Евро-2024

Швейцария обыграла Италию со счетом 2:0 и первой вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Швейцария обыграла команду Италии в матче 1/8 финала Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 29 июня, на «Олимпиаштадионе» в Берлине и завершилась победой Швейцарии со счетом 2:0. На 37-й минуте гол забил полузащитник швейцарцев Ремо Фройлер, второй мяч в сетку ворот итальянцев на 46-й минуте отправил нападающий Рубен Варгас.

Таким образом, сборная Швейцарии стала первой командой, вышедшей в четвертьфинал Евро-2024. Итальянцы лишились шансов защитить титул чемпионов Европы и покинули турнир.

Следующий матч 1/8 финала между сборными Германии и Дании пройдет позднее 29 июня. Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.