Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Швейцария
2:0
Завершен
Италия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Германия
Сегодня
22:00 (Мск)
Дания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Перу
Кубок Америки — 2024|Группа A. 3-й тур
Англия
Завтра
19:00 (Мск)
Словакия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
Испания
Завтра
22:00 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
20:55, 29 июня 2024Спорт

Швейцария обыграла Италию и первой вышла в четвертьфинал Евро-2024

Швейцария обыграла Италию со счетом 2:0 и первой вышла в четвертьфинал Евро-2024

Фото: Lee Smith / Reuters

Сборная Швейцария обыграла команду Италии в матче 1/8 финала Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 29 июня, на «Олимпиаштадионе» в Берлине и завершилась победой Швейцарии со счетом 2:0. На 37-й минуте гол забил полузащитник швейцарцев Ремо Фройлер, второй мяч в сетку ворот итальянцев на 46-й минуте отправил нападающий Рубен Варгас.

Таким образом, сборная Швейцарии стала первой командой, вышедшей в четвертьфинал Евро-2024. Итальянцы лишились шансов защитить титул чемпионов Европы и покинули турнир.

Следующий матч 1/8 финала между сборными Германии и Дании пройдет позднее 29 июня. Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      «Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков». Кадыров ответил на слова Бастрыкина об исламистах

      Швейцария обыграла Италию и первой вышла в четвертьфинал Евро-2024

      Прячущиеся от мобилизации украинцы раскрыли способы бегства из страны

      Бастрыкин отреагировал на нападение на подростка с ножом в российском городе

      Решение России продлить разрешение на экспорт бензина объяснили

      Байден назвал подлинную угрозу США

      Российского хоккеиста выставили на драфт отказов НХЛ

      Мать отравившегося в российском лагере мальчика пожаловалась на отсутствие там санитарии

      Украине выдвинули новые требования по борьбе с коррупцией

      Мошенник обманул клиентов на миллионы рублей и уехал на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше