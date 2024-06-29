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11:13, 29 июня 2024Россия

В Госдуме потребовали ответить на полеты американских дронов над Черным морем

Депутат Госдумы Шеремет назвал полеты беспилотников США в Черном море агрессией
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Полеты американских разведывательных беспилотников над Черным морем являются агрессией и реальной угрозой для России. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он потребовал ответить на провокацию и назвал ответ вынужденной мерой, из-за которой «все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план». Характер возможной реакции депутат не назвал.

По мнению Шеремета, если Россия не отреагирует на активность дронов, то противник воспримет это как слабость и усилит давление, в том числе продолжит наращивать военное присутствие в стратегически важных регионах.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что американские беспилотники продолжат полеты над международными водами Черного моря, поскольку такая активность на нарушает договоренностей.

Она не стала комментировать заявление Минобороны России о возросшей интенсивности полетов стратегических беспилотников США, которые, по версии военного ведомства, проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие для нанесения ударов.

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      Платон Щукин
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