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20:33, 29 июня 2024Спорт

Российского хоккеиста выставили на драфт отказов НХЛ

«Сан-Хосе» выставил российского защитника Николая Кныжова на драфт отказов НХЛ
Николай Кныжов

Николай Кныжов. Фото: Darren Yamashita / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» выставил российского защитника Николая Кныжова на драфт отказов. Об этом в соцсети X сообщил журналист Эллиотт Фридман.

Отмечается, что «Сан-Хосе» поместил россиянина на безусловный драфт отказов с целью выкупа контракта. Действующее соглашение Кныжова с клубом было рассчитано до конца сезона-2024/2025.

26-летний Кныжов выступает за «Сан-Хосе» с 2020 года. Всего в НХЛ он провел 81 матч, в котором забросил три шайбы и отдал девять голевых передач.

Ранее 29 июня четверо российских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ. «Монреаль Канадиенс» под пятым номером выбрал нападающего Ивана Демидова, под десятым номером с драфта ушел защитник Антон Силаев, права на него закрепил за собой «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» выбрал форварда Егора Сурина под 22-м номером, «Калгари Флеймс» — нападающего Матвея Гридина под 28-м.

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      Андрей Стрельцов
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