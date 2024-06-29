В Бельгии извинились за песню полузащитника национальной сборной об ударах Мбаппе по ногам

Бельгийская федерация футбола принесла извинения за песню игрока о Мбаппе

В Бельгии извинились за песню защитника национальной сборной Амаду Онана об ударах Килиану Мбаппе по ногам. Об этом пишет RMC Sport.

«Вчера в социальных сетях было размещено видео, в котором Онана рассказывает о том, как ударил бы Мбаппе по голени. То, что было опубликовано в наших сетях, было юмористическим. Его не совсем поняли, и мы решили удалить видео», — заявили в Бельгийской федерации футбола.

В официальных аккаунтах сборной Бельгии в социальных сетях был опубликован ролик, где полузащитник команды Онана вместе с комиком Пабло Андресом поют песню про звезду сборной Франции Килиана Мбаппе. «Кто это, кто будет бить Мбаппе по голени? Это Онана», — такие слова звучат в видео.

Ранее стало известно, что сборная Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 сыграет с Францией. Эта встреча состоится 1 июля в Дюссельдорфе. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.