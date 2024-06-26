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22:17, 26 июня 2024Спорт

Определилась еще одна пара 1/8 финала Евро-2024

Сборная Бельгии сыграет с Францией в 1/8 финала Евро-2024

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сборная Бельгии сыграет с национальной командой Франции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии. О еще одной определившейся паре турнира плей-офф сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч между командами пройдет 1 июля на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Сборная Бельгии заняла второе место в группе Е, набрав четыре очка. В третьем матче группового турнира команда сыграла вничью с Украиной — 0:0.

Французы финишировали на втором месте в турнирной таблице квартета D. В последнем матче группового этапа команда сыграла вничью с Польшей со счетом 1:1.

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      Анастасия Борисова
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