Сборная Франции сыграла вничью с Польшей и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Франции сыграла вничью с Польшей и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши в матче третьего круга группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф турнира. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча французов и поляков прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 1:1. На 56-й минуте матча забил нападающий трехцветных Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 79-й минуте свой одиннадцатиметровый забил Роберт Левандовски, установив окончательный счет.

В параллельном матче группы D австрийцы обыграли сборную Нидерландов со счетом 3:2. Таким образом, французы финишировали на втором месте в турнирной таблице квартета и напрямую вышли в плей-офф. Вместе с ними в следующую стадию прошли австрийцы, ставшие первыми. Команда Нидерландов сохраняет шансы на плей-офф, заняв третье место.

В матче с Польшей Мбаппе вышел на поле в стартовом составе французов впервые после перелома носа, полученного во встрече первого круга Евро с Австрией. Травмированный форвард был заменен, а позднее госпитализирован. Врачи допускали возможность операции, но ее удалось избежать.