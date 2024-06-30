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11:01, 30 июня 2024Спорт

16-летний Ямаль нарушит немецкий закон в случае овертайма в матче Испании и Грузии на Евро

Стало известно о возможном нарушении 16-летним Ямалем немецкого закона
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль. Фото: Martin Meissner / AP

16-летний испанский футболист Ламин Ямаль нарушит немецкий закон в случае овертайма в матче Испании и Грузии на Евро-2024. Об этом пишет Telegram.hr.

«Я не знаю немецкого законодательства. Должны ли мы убирать Ямаля с поля до 11 часов вечера? Я так не думаю», — заявил в главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте.

По немецким законам лицам до 18 лет запрещено работать после 20:00. Спортсмены входят в список лиц, для которых время работы продлено до 23:00. Но 16-летнему Ямалю не хватит и этого, если матч 1/8 финала Евро-2024 между Испанией и Грузией дойдет до овертайма. Дисквалифицировать Ямаля не будут, но теоретически могут наложить штраф на Испанскую федерацию футбола в размере 30 тысяч евро.

Ранее стало известно, что Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент появления на поле во встрече Испании и Хорватии на групповом этапе ему было 16 лет и 338 дней.

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      Илья Костин
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