Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение во время испытаний

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 разбилась во время испытаний

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 («Небесный дракон-3») потерпела крушение во время испытаний в городе Гунъи провинции Хэнань. Об этом сообщает издание Sohu.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, видно, как через некоторое время после запуска двигатель Tianlong-3 выбрасывает черный дым и ракета начинает падать. Судя по видео, носитель разбился в горной местности — прогремел взрыв. Причина крушения ракеты пока не известна. Информации о пострадавших нет.

Tianlong-3 создавалась китайской частной компанией Space Pioneer в качестве аналога американской ракеты Falcon 9. Китайский носитель представляет собой двухступенчатую ракету с многоразовой первой ступенью. Двигатели ракеты в качестве топлива используют смесь жидкого кислорода и керосина. Она рассчитана на выведение на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезных грузов.

Ранее сообщалось, что на первый запуск и серийное производство Tianlong-3 компания получила более 207 миллионов долларов (около 17,7 миллиона рублей) как минимум от 15 инвесторов.

