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14:42, 30 июня 2024Россия

Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на село Курской области

Смирнов: пять жителей села обратились к врачам после атаки ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пять жителей села Гнилое, Курская область, обратились к врачам после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о пострадавших появились в Telegram-канале врио главы региона Алексея Смирнова.

Он рассказал, что после падения обломков в селе два человека получили ранения, а три пожаловались на обострение гипертонической болезни. «Все обратившиеся обследованы бригадами скорой помощи, каждому оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Смирнов.

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Ранее сообщалось, что обломки беспилотника ВСУ повредили три дома и школу в селе Гнилое Тимского района. Смирнов уточнил, что в поселении повреждены крыши, заборы, а также выбиты окна в трех домовладениях.

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      Юлия Юткина
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