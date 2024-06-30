Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на село Курской области

Смирнов: пять жителей села обратились к врачам после атаки ВСУ

Пять жителей села Гнилое, Курская область, обратились к врачам после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о пострадавших появились в Telegram-канале врио главы региона Алексея Смирнова.

Он рассказал, что после падения обломков в селе два человека получили ранения, а три пожаловались на обострение гипертонической болезни. «Все обратившиеся обследованы бригадами скорой помощи, каждому оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Смирнов.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника ВСУ повредили три дома и школу в селе Гнилое Тимского района. Смирнов уточнил, что в поселении повреждены крыши, заборы, а также выбиты окна в трех домовладениях.