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10:29, 30 июня 2024Россия

Работник завода в российском регионе упал в дробильную установку

19-летний работник Пикалевского глиноземного завода упал в дробильную установку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Работник Пикалевского глиноземного завода в Ленинградской области упал в дробильную установку и не выжил. Об этом пишет 78.ru.

19-летний юноша при выполнении работ по очистке железнодорожных путей на участке разгрузки вагонов в российском регионе почувствовал недомогание, потерял сознание и упал на край бункера подачи известняка, который не был огорожен.

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«Вследствие начавшихся судорог тело соскользнуло в бункер высотой шесть метров и по транспортерной ленте было выброшено в дробильную установку», — говорится в сообщении.

Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти работника. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии, проводится проверка.

Ранее сотрудники правоохранительных органов открыли огонь для задержания петербуржца, который напал с отверткой на фельдшера скорой помощи.

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      Фариза Бацазова
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