Роднина одной фразой оценила желание россиян поехать на Олимпиаду-2024

Роднина заявила, что российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание российских спортсменов поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Чемпионат».

Роднина высказалась о решении соотечественников фразой: «А почему нет?» — заявив, что они могут поехать на Игры. Она обратила внимание на то, что решение принимают местные федерации, так как просто так спортсмены поехать на Игры не могут. Депутат добавила, что дальше идет решение международных федераций.

Ранее стало известно, что российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде-2024. Причиной стали условия допуска от Международного олимпийского комитета, из-за которых из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, к участию в Олимпиаде были допущены только четверо.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов