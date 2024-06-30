Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Швейцария
2:0
Завершен
Италия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Германия
2:0
Завершен
Дания
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Аргентина
2:0
Завершен
Перу
Кубок Америки — 2024|Группа A. 3-й тур
Англия
Сегодня
19:00 (Мск)
Словакия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
18:10, 30 июня 2024Спорт

Роднина одной фразой оценила желание россиян поехать на Олимпиаду-2024

Роднина заявила, что российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду-2024

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание российских спортсменов поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Чемпионат».

Роднина высказалась о решении соотечественников фразой: «А почему нет?» — заявив, что они могут поехать на Игры. Она обратила внимание на то, что решение принимают местные федерации, так как просто так спортсмены поехать на Игры не могут. Депутат добавила, что дальше идет решение международных федераций.

Ранее стало известно, что российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде-2024. Причиной стали условия допуска от Международного олимпийского комитета, из-за которых из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, к участию в Олимпиаде были допущены только четверо.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер сын помощника Путина

      Глава Дагестана заявил о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

      Полковник объяснил неэффективность Patriot для Украины

      Российские военнослужащие заняли крупный опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеля

      Роднина одной фразой оценила желание россиян поехать на Олимпиаду-2024

      Два села в российском регионе подверглись атакам со стороны Украины

      Путешествующий полтора года по миру россиянин раскрыл размер своих трат

      ВСУ атаковали еще три населенных пункта в российском регионе

      Россияне позвали Канье Уэста в другие города России

      Российские военные спасли прятавшихся два месяца в подвале людей в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше