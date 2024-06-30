Россиянин побывал в Таджикистане и раскрыл размер зарплат местных жителей

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и раскрыл уровень заработка местных жителей. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в этой стране Средней Азии «с работой все плохо» даже в городах и столице, не говоря об отдаленных горных селах — кишлаках. «По это причине во многих кишлаках мужчин вообще не осталось, кроме стариков и подростков, все выехали в Россию. На улицах же — одни женщины, оставшиеся ухаживать за домом и растить детей», — поразился россиянин.

Автор публикации также отметил, что размер зарплат в стране очень низкий. Например, дворник в Душанбе получает около 700 сомони (примерно 5,6 тысячи рублей), простой разнорабочий может рассчитывать на 1200 сомони (примерно 9,6 тысячи рублей), а кассир в магазине — на 1000 сомони (примерно 8 тысяч рублей).

Путешественник добавил, что чуть лучше обстоят дела у торговцев, которые владеют собственными точками: они получают 4000-5000 сомони (примерно 32-40 тысяч рублей). Кроме того, неплохо по местным меркам зарабатывают и таксисты: их зарплата равна 2000-2500 сомони (примерно 16-20 тысяч рублей).

«Относительно неплохие (по местным меркам, разумеется) зарплаты у работников бюджетной сферы, правоохранительных органов и у военных. Но, разумеется, это уже высококвалифицированные специальности, на которые нужно учиться, и пробиться туда жителям горных кишлаков довольно сложно», — заключил автор.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и рассказал об «ужасающих» выплатах живущим там пенсионерам. Местный житель по имени Истам, больше 40 лет проработавший на автобазе, сообщил россиянину, и получает от государства 281 сомони или 2,3 тысячи рублей в месяц.