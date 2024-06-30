Российские военные уничтожили пусковые установки ЗРК С-300ПС

Минобороны: ВС РФ поразили две пусковые установки ЗРК С-300ПС ВСУ

Российские военные при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, а также низковысотный обнаружитель.

В публикации ведомства уточняется, что российские силы нанесли поражение скоплениям военнослужащих и военной техники ВСУ в 119 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).