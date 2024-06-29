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12:11, 29 июня 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры удара «Искандера» по украинскому ЗРК С-300

Военкор Руденко опубликовал кадры удара «Искандера» по украинскому ЗРК С-300

В населенном пункте Великодолинское в Одесской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили украинские позиции ЗРК С-300ПС. Кадры уничтожения в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко.

«По вскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 ПС расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесен ракетный удар», — написал он.

Он отметил, что в результате удара были уничтожены радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабина боевого управления.

Ранее военкор Александр Сладков показал кадры обстановки на херсонском направлении на островах Днепра в зоне спецоперации. На видео запечатлены удары российской гаубицы по наблюдательному пункту украинских морпехов.

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      Виктория Кондратьева
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