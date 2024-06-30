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20:19, 30 июня 2024Культура

Рудковская рассказала о подарке сыну Киркорова на день рождения

Яна Рудковская подарила сыну Киркорова аксессуар бренда Louis Vuitton

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что подарила сыну Филиппа Киркорова на его день рождения. Об этом сообщает Telegram-канала «Звездач».

Мартину Киркорову 29 июня исполнилось 12 лет. Рудковскую позвали на праздник вместе с сыном Сашей.

«Очень был красивый день рождения у Мартина, интересный, тематический, Саша (сын Яны) играл до 11 часов в футбол с Мартином и Арсением Аршавиным, и они не хотели расставаться. Я дарю всегда Louis Vuitton, пусть заклепают, захейтят меня, я не дарю фигню», — ответила Рудковская на вопрос о празднике и подарках.

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      Антонина Черташ
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