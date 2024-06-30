Рудковская рассказала о подарке сыну Киркорова на день рождения

Яна Рудковская подарила сыну Киркорова аксессуар бренда Louis Vuitton

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что подарила сыну Филиппа Киркорова на его день рождения. Об этом сообщает Telegram-канала «Звездач».

Мартину Киркорову 29 июня исполнилось 12 лет. Рудковскую позвали на праздник вместе с сыном Сашей.

«Очень был красивый день рождения у Мартина, интересный, тематический, Саша (сын Яны) играл до 11 часов в футбол с Мартином и Арсением Аршавиным, и они не хотели расставаться. Я дарю всегда Louis Vuitton, пусть заклепают, захейтят меня, я не дарю фигню», — ответила Рудковская на вопрос о празднике и подарках.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в российскую столицу. По ее информации, артист уже готовится к концерту в «Лужниках». Рудковская отметила, что исполнитель остановился в центре Москвы.