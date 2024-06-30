Рудковская рассказала о подарке сыну Киркорова на день рождения

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что подарила сыну Филиппа Киркорова на его день рождения. Об этом сообщает Telegram-канала «Звездач».
Мартину Киркорову 29 июня исполнилось 12 лет. Рудковскую позвали на праздник вместе с сыном Сашей.
«Очень был красивый день рождения у Мартина, интересный, тематический, Саша (сын Яны) играл до 11 часов в футбол с Мартином и Арсением Аршавиным, и они не хотели расставаться. Я дарю всегда Louis Vuitton, пусть заклепают, захейтят меня, я не дарю фигню», — ответила Рудковская на вопрос о празднике и подарках.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в российскую столицу. По ее информации, артист уже готовится к концерту в «Лужниках». Рудковская отметила, что исполнитель остановился в центре Москвы.