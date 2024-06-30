Сборная Испании разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Испании разгромно победила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Испании одержала разгромную победу над национальной командой Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «РайнЭнергиШтадион» в Кельне и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев. На 18-й минуте вывел грузин вперед автогол защитника Робена Ле Нормана. На 39-й минуте счет сравнял Родри. На 51-й минуте вывел испанцев вперед полузащитник Фабиан Руис. На 75-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Нико Уильямс. На 83-й минуте еще один мяч забил полузащитник Дани Ольмо.

Таким образом, Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024. Грузия, впервые в истории вышедшая в плей-офф, вылетела с турнира.

Ранее сборная Англии победила Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024. Команда выиграла со счетом 2:1 в дополнительное время.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.