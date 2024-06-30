Сборная Англии отыгралась на последней добавленной минуте и вышла в 1/4 финала Евро

Сборная Англии победила Словакию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Англии одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, проходящим в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Первый мяч на 25-й минуте забил нападающий словаков Иван Шранц. На пятой, последней добавленной ко второму тайму минуте англичане отыгрались благодаря голу полузащитника Джуда Беллингема. На первой минуте экстра-тайма форвард Харри Кейн вывел Англию вперед.

Таким образом, сборная Англия стала третьей командой, вышедшей в четвертьфинал Евро-2024. Словаки покинули турнир. Команда никогда не выигрывала трофей.

Следующий матч 1/8 финала между сборными Испании и Грузии пройдет позднее 30 июня. Встреча состоится на стадионе «РайнЭнергиШтадион» в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.