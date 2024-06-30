США усилили контроль за безопасностью своих военных в Европе

США удвоили бдительность из-за угрозы атаки на их военные базы в Европе

США усилили контроль за безопасностью своих военнослужащих в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский военный источник.

По словам собеседника агентства, Европейское командование США решило удвоить летом уровень бдительности за американскими военными базами в связи с информацией о возможном теракте.

По данным телеканала CNN, несколько американских военных баз в Европе перевели в состояние повышенной готовности. Как утверждают источники, США впервые за десять лет сталкиваются с подобными уровнем угрозы террористической атаки.