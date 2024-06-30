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14:48, 30 июня 2024Россия

Стала известна причина жесткой посадки вертолета «Ми-8» в российском регионе

Жесткая посадка «Ми-8» в Иркутской области произошла из-за задетого препятствия

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Стала известна причина жесткой посадки «Ми-8» в российском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 30 июня, когда вертолет садился на аэродроме в Иркутской области. По предварительной информации, пилот уже заходил на посадку, но внезапно потерял равновесие из-за задетого винтом препятствия. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все они живы.

Как сообщил глава региона Игорь Кобзев, вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. Вскоре на место вылетит другой борт, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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      Антонина Черташ
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