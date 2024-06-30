Стала известна причина жесткой посадки вертолета «Ми-8» в российском регионе

Жесткая посадка «Ми-8» в Иркутской области произошла из-за задетого препятствия

Стала известна причина жесткой посадки «Ми-8» в российском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 30 июня, когда вертолет садился на аэродроме в Иркутской области. По предварительной информации, пилот уже заходил на посадку, но внезапно потерял равновесие из-за задетого винтом препятствия. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все они живы.

Как сообщил глава региона Игорь Кобзев, вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. Вскоре на место вылетит другой борт, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что российский самолет с пассажирами на борту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга. Лайнер прибыл из Тобольска и после приземления выкатился за пределы полосы на 10 метров.