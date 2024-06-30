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22:18, 30 июня 2024Мир

В Париже раскрыли судьбу премьера Франции после выборов

Меланшон: Атталь не сможет остаться на должности премьера Франции после выборов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не сможет сохранить свой пост по итогам выборов. О судьбе премьера высказался лидер «Нового народного фронта», занимающего предварительное второе место в первом туре парламентских выборов во Франции, Жан-Люк Меланшон. Трансляцию выступления вел телеканал BFM TV.

«Месье Атталь больше не будет премьер-министром», — заявил основатель партии «Непокоренная Франция».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал объединиться против правого «Национального объединения». Он также обратил внимание на высокую явку на голосовании.

Тем временем лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что намерен стать премьер-министром страны. Таким образом политик отреагировал на предварительные итоги голосования в парламент.

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      Маргарита Пименова
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