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03:14, 1 июля 2024Мир

В партии Макрона нашли способ борьбы с партией Ле Пен

BFMTV: партия Макрона отзовет часть кандидатов для борьбы с партией Ле Пен

Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» снимет часть кандидатов для борьбы с партией Марин Ле Пен «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщает BFMTV.

Предполагается, что с выборов будет снять около 60 кандидатов. Президентская партия готова идти на компромисс в этом вопросе в том числе с крайне левой партией «Непокоренная Франция». Таким образом президентский альянс пытается оставить в бюллетенях в каждом округе только по два кандидата. Это может способствовать тому, что противники партии Ле Пен будут голосовать за других кандидатов.

Недовольные результатами голосования французы вышли на улицы городов, в некоторых районах начались беспорядки.

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      Марина Совина
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