В Совфеде заявили об уничтожении футбола с помощью технологий

Сенатор Пушков: УЕФА уничтожает футбол технологиями

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уничтожает футбол обилием технологий, заявил сенатор Алексей Пушков. Об этом член Совфеда написал в своем Telegram-канале.

«УЕФА уничтожает футбол, постоянно, чуть ли не через матч отменяя голы из-за пятки, попавшей в офсайд. УЕФА должна проводить соревнования не людей, а роботов. Эти бюрократы явно хотят, чтобы люди вели себя с компьютерной точностью, как андроиды», — говорится в публикации.

Пушков призвал пойти дальше и заменить искусственным интеллектом судей, а вместе с ними руководителей УЕФА. «Он точно будет умнее», — заключил сенатор.

Член Совфеда сделал свой пост во время матча 1/8 финала чемпионата Европы между Германией и Данией. Хозяева турнира победили со счетом 2:0, голы забили Кай Хаверц и Джамал Мусиала. На 48 минуте судья с помощью VAR отменил гол игрока сборной Дании Йоакима Андерсена.