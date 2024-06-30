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00:19, 30 июня 2024Спорт

Сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Германии со счетом 2:0 обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала. Фото: Andreea Alexandru / AP

Сборная Германии обыграла команду Дании в матче 1/8 финала Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой немцев со счетом 2:0. На 53-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти. Спустя 15 минут второй гол Германии забил Джамал Мусиала, отличившийся с передачи Нико Шлоттербека.

На 35-й минуте матча прерывался из-за дождя с грозой и градом. Главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч после появления первых молний над стадионом и увел команды в подтрибунное помещение. Спустя 25 минут матч возобновили.

В четвертьфинале, который пройдет 5 июля, немцы встретятся с победителем матча 1/8 финала между сборными Испании и Грузии.

Ранее 29 июня в первом матче 1/8 финала чемпионата Европы швейцарцы победили итальянцев со счетом 2:0. Таким образом, сборная Италии лишилась шансов защитить титул чемпиона Европы.

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      Андрей Стрельцов
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