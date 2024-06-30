В США оценили вероятность восстановления торговли с Россией

Инвестор Роджерс допустил восстановление торговли между Россией и США

Известный американский инвестор Джим Роджерс прокомментировал возможность восстановить торговлю США с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Роджерс оценил вероятность восстановления торговли с Россией и подчеркнул, что это возможно.

«Разумеется, однажды вновь будет взаимодействие и торговля. Так всегда было и всегда будет после войны», — допустил он.

Инвестор назвал обе страны огромными и отметил, что этот фактор также способствует восстановлению диалога.

Ранее в США заговорили о скором снятии санкций с России. Роджерс подчеркнул, что ограничения против Москвы имеют лишь краткосрочный эффект, поэтому их отменят позже.

