В США заговорили о скором снятии санкций с России

Инвестор Роджерс: санкции США против РФ будут работать краткосрочно, их отменят

Санкции США против России, в том числе недавно введенный пакет, препятствующий работе биржевой инфраструктуре РФ, имеют лишь краткосрочный эффект, а потом будут сняты позже. Об этом заговорил в интервью с РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде», — объяснил собеседник агентства в ответ на вопрос о новых ограничениях Вашингтона против Москвы.

По словам Роджерса, ввод антироссийских международных санкций призван ограничить инвестиции в государство, но нет такого прецедента, чтобы они длились вечно.

«Санкции будут сняты, и вещи в России вернутся к своему нормальному положению», — резюмировал инвестор.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова оценила эффект от 14 пакета западных санкций против РФ. Она заявила, что, вопреки расчетам европейских властей, рестрикции не смогли подорвать экономику России и провалились, кроме того, Москва не оставит эти меры без ответа.