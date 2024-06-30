Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:33, 30 июня 2024Силовые структуры

Женам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать им вещи

РИА Новости: женам арестованных братьев Омаровых разрешили передать им вещи

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Женам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать им вещи, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу обвиняемых.

По ее словам, разрешено передавать личные вещи и еду.

Ранее односельчанин устроивших теракт в Дагестане боевиков рассказал о страхе местных жителей перед сыновьями бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Он описал братьев как высокомерных и резких людей. По словам мужчины, в месте, где появлялись дети чиновника, сразу становилось тихо.

23 июня Осман и Адиль Омаровы, а также их сообщники напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила сверхмощной бомбой по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке. Уничтожено до 60 украинских бойцов

      Умер сын помощника Путина

      Зеленский ответил на вопрос о прямых переговорах с Россией

      В ДНР начали эвакуацию жильцов дома после прилета снаряда HIMARS

      Женам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать им вещи

      Глава Дагестана рассказал о травле жителей региона после терактов

      Соперник Макгрегора назвал дату возвращения ирландца в UFC

      Зеленский заявил о неэффективности Patriot

      Лодка столкнулась с туристическим катером в российском регионе

      Орбан заявил о планах создать новую правую фракцию в Европарламенте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше