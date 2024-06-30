РИА Новости: женам арестованных братьев Омаровых разрешили передать им вещи

Женам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать им вещи, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу обвиняемых.

По ее словам, разрешено передавать личные вещи и еду.

Ранее односельчанин устроивших теракт в Дагестане боевиков рассказал о страхе местных жителей перед сыновьями бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Он описал братьев как высокомерных и резких людей. По словам мужчины, в месте, где появлялись дети чиновника, сразу становилось тихо.

23 июня Осман и Адиль Омаровы, а также их сообщники напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

