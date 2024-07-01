Алиев заявил о возможности Баку и Еревана подготовить мирный договор за несколько месяцев

Алиев: Баку и Ереван подготовят текст мирного договора за несколько месяцев

Баку и Ереван могут завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

Он добавил, что договориться можно сначала по основным принципам, а после начать работать над деталями мирного соглашения. Все это станет возможно после того, как будут внесены изменения в Конституцию Армении.

«Отмечу, что в период оккупации план посредников состоял в том, чтобы прийти к договоренности по основным принципам, называемым Мадридскими принципами. Они должны были быть парафированы, а затем должен был быть составлен текст», — добавил Алиев.

Ранее стало известно, что следствие по делам руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) было завершено, материалы будут переданы в суд. Алиев сообщил, что прокуратура Азербайджана завершила следствие по делам 15 бывших руководителей НКР.

