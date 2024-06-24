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14:07, 24 июня 2024Бывший СССР

В Азербайджане завершили следствие по делам руководителей Карабаха

Генпрокурор Азербайджана Алиев: следствие по делам руководителей НКР завершено

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следствие по делам руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) завершено, материалы будут переданы в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, передает Trend.

Алиев сообщил, что прокуратура Азербайджана завершила следствие по делам 15 бывших руководителей НКР. Баку обвиняет их в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и терроризме. «После завершения фазы ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд», — подчеркнул генпрокурор.

Обвинения выдвинуты в том числе против бывшего государственного министра республики и предпринимателя Рубена Варданяна.

Ранее адвокаты Варданяна обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, обвинив правительство Азербайджана в пытках предпринимателя. В заявлении защиты говорится, что Варданяну «грозит неминуемая опасность дальнейших пыток и жестокого обращения».

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      Юрий Леонов
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