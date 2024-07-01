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11:19, 1 июля 2024Россия

Боец СВО отреагировал на слова о «Госдуре» и раскртиковал предложения о некоторых запретах

Боец СВО раскритиковал предложения в ГД о запрете майонеза и прогулок без белья

Фото: Александр Река / ТАСС

Участник специальной военной операции на Украине (СВО) из Бурятии Александр Васильев отреагировал на слова главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина о «Госдуре» и раскртиковал предложения отдельных депутатов Госдумы о некоторых запретах — например, майонеза в шаурме и прогулок без белья, пишет «Московский комсомолец».

«Им [депутатам Госдумы] то ЕГЭ [Единый государственный экзамен] спать не дает, то им дизайн паспорта вдруг обновить потребовалось, то стринги запретить понадобилось, то у них шаурма зачесалась», — заявил боец СВО Васильев.

Свои слова военнослужащий объяснил тем, что на фоне проведения СВО, санкционного давления и проблем с миграцией не время для «фейковых» инициатив, направленных исключительно на поддержание личной популярности отдельных депутатов. «Поневоле приходится возвращаться к теме эффективности Госдумы, ставшей острой после реакции Володина на слова Бастрыкина», — добавил он.

Ранее во время выступления на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Бастрыкин, говоря о необходимости изменить миграционную политику в России, поинтересовался, что происходит в Госдуме. «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура», — заявил глава СК.

В 2024 году депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с несколькими неординарными инициативами. В их числе — призыв запретить женщинам ходить без нижнего белья в общественных местах, а также ввести за законодательном уровне тотальный запрет на использование майонезов в шаурме, так как это «противоречит традициям».

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      Елена Торубарова
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