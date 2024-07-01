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07:32, 2 июля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для водителей

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала лучшие упражнения для тех, кто проводит много времени за рулем. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, тренироваться можно прямо в пробках. «Повращайте кистями рук по часовой стрелке, а затем против. Сожмите пальцы рук в кулаки, затем разожмите их и повторите пару раз. Не забывайте про гимнастику гла»з, — добавила тренер.

Соболь также посоветовала водителям сжимать и разжимать ягодицы для снижения риска застоя крови в области малого таза. «Снять напряжение с позвоночника поможет вдавливание лопаток и поясницы в сиденье. Плотно упритесь ими, продержите 2-3 секунды в напряженном состоянии, а затем расслабьте»», — объяснила эксперт.

Ранее Соболь посоветовала упражнения для офисных работников. Для расслабления спины тренер рекомендовала наклониться вниз, расслабить руки и побыть в таком положении 30 секунд или, сидя на стуле, сделать скручивания.

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      Алексей Гусев
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