Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для водителей

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала лучшие упражнения для тех, кто проводит много времени за рулем. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, тренироваться можно прямо в пробках. «Повращайте кистями рук по часовой стрелке, а затем против. Сожмите пальцы рук в кулаки, затем разожмите их и повторите пару раз. Не забывайте про гимнастику гла»з, — добавила тренер.

Соболь также посоветовала водителям сжимать и разжимать ягодицы для снижения риска застоя крови в области малого таза. «Снять напряжение с позвоночника поможет вдавливание лопаток и поясницы в сиденье. Плотно упритесь ими, продержите 2-3 секунды в напряженном состоянии, а затем расслабьте»», — объяснила эксперт.

Ранее Соболь посоветовала упражнения для офисных работников. Для расслабления спины тренер рекомендовала наклониться вниз, расслабить руки и побыть в таком положении 30 секунд или, сидя на стуле, сделать скручивания.

