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16:59, 9 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала упражнения для офисных работников

Фитнес-тренер Соболь предложила офисным работникам делать приседания и наклоны

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь посоветовала упражнения для офисных работников. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь предложила вспомнить школьные разминки и сделать повороты головы влево и вправо, вперед и назад, затем поднять и опустить плечи. Для расслабления спины тренер рекомендовала наклониться вниз, расслабить руки и побыть в таком положении 30 секунд или, сидя на стуле, сделать скручивания.

Чтобы размять тазобедренную область, Соболь посоветовала сделать 15-20 приседаний. В качестве альтернативы для тех, у кого есть проблемы с коленями, эксперт предложила вращения таза по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Соболь подчеркнула, что людям с сидячим образом жизни необходимо уделять тренировкам не менее 35 минут в день. «Обязательно следует делать перерывы в течение рабочего дня. Кроме того, необходимо проводить небольшую разминку, которая зарядит энергией и бодростью», — добавила она.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.

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      Дарья Коршунова
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