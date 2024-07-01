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12:08, 1 июля 2024Россия

Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Профильный комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Фото: Sergei Grits / AP

Профильный комитет Совета Федерации по международным делам поддержал приостановку участия делегации России в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщил источник РИА Новости в парламенте.

Там уточнили, что приостановку участия Москвы в парламентской ассамблее парламентарии поддержали единогласно.

28 июня в Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ. Призывы Москвы к ассамблее и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции, поэтому сенаторы и депутаты Государственной Думы считают обоснованными приостановку участия делегации России в организации и в ПА ОБСЕ и выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ, говорилось в проекте заявления. При этом Россия готова рассмотреть возможность вернуться к работе в ассамблее при условии «пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов».

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о ПА ОБСЕ, заявлял, что Россия не будет финансировать «шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам». Приостановку участия России в ПА ОБСЕ поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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