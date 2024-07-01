Маск назвал сплотившую американцев проблему

Маск заявил, что осознание когнитивных проблем Байдена сплотило американцев

Американский миллиардер Илон Маск назвал сплотившую граждан США проблему. Он согласился с пользователем в соцсети X, заметившим, что осознание когнитивной деградации президента США Джо Байдена объединило американцев.

«Впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались», — отметил предприниматель.

Ранее Илон Маск прокомментировал беспорядки во Франции, начавшиеся после оглашения первых итогов парламентских выборов. Он оставил комментарий под постом совладельца консервативного новостного портала Trending Politics Коллина Рагга, отреагировав на происходящее в стране восклицательным знаком.

До этого бизнесмен высказал мнение, что США никто не управляет. Так миллиардер отреагировал на пост экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Политик предположил, что действующий глава государства Джо Байден в действительности не управляет страной и поинтересовался, кто этим занимается.