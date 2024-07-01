Маск отреагировал на беспорядки во Франции одним символом

Маск отреагировал на пост о беспорядках во Франции восклицательным знаком

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал беспорядки во Франции, начавшиеся после оглашения первых итогов парламентских выборов.

Он оставил комментарий под постом совладельца консервативного новостного портала Trending Politics Коллина Рагга, опубликованного в соцсети X, о демонстрациях и «хаосе» на фоне победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в первом туре. Маск отреагировал на происходящее в стране восклицательным знаком.

В воскресенье, 30 июня, стало известно, что «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. Сообщалось, что партия получит от 240 до 270 мест в парламенте, что даст ей относительное большинство.

После этого в Париже начался масштабный митинг сторонников левых сил. Подобные манифестации также прошли и в других городах страны, включая Нант и Лион.

Позднее к парижской демонстрации присоединились представители радикального движения black bloc. Они запускали фейерверки, били витрины кафе и поджигали мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.