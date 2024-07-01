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05:41, 1 июля 2024Интернет и СМИ

Маск отреагировал на беспорядки во Франции одним символом

Маск отреагировал на пост о беспорядках во Франции восклицательным знаком

Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал беспорядки во Франции, начавшиеся после оглашения первых итогов парламентских выборов.

Он оставил комментарий под постом совладельца консервативного новостного портала Trending Politics Коллина Рагга, опубликованного в соцсети X, о демонстрациях и «хаосе» на фоне победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в первом туре. Маск отреагировал на происходящее в стране восклицательным знаком.

В воскресенье, 30 июня, стало известно, что «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. Сообщалось, что партия получит от 240 до 270 мест в парламенте, что даст ей относительное большинство.

После этого в Париже начался масштабный митинг сторонников левых сил. Подобные манифестации также прошли и в других городах страны, включая Нант и Лион.

Позднее к парижской демонстрации присоединились представители радикального движения black bloc. Они запускали фейерверки, били витрины кафе и поджигали мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

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      Марина Совина
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