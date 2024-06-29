Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:19, 29 июня 2024Интернет и СМИ

Маск сделал неожиданное заявление про США

Маск заявил, что США никто не управляет

Фото: David Swanson / Reuters

Основатель компании SpaceX Илон Маск высказал мнение, что США никто не управляет. Неожиданное заявление он сделал в социальной сети X.

Так миллиардер отреагировал на пост бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Политик предположил, что действующий глава государства Джо Байден в действительности не управляет страной и поинтересовался, кто этим занимается.

«Быть может, никто», — написал Маск.

Ранее сообщалось, что Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США. По его мнению, победу одержали мемы.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшую ведущую «России 1» и солиста группы «Тараканы» признали иноагентами. Почему Минюст внес их в реестр?

      Американская газета призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

      После гибели людей при пожаре в подмосковном общежитии возбудили уголовное дело

      Макгрегор отреагировал на обыски в школе Нурмагомедова

      Названа причина смертельного пожара в подмосковном общежитии

      Пожар в подмосковном общежитии потушили

      Зеленский сообщил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму

      Обама прокомментировал дебаты Байдена и Трампа

      Маск сделал неожиданное заявление про США

      В Иране завершилось голосование на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше