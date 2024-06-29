Маск сделал неожиданное заявление про США

Маск заявил, что США никто не управляет

Основатель компании SpaceX Илон Маск высказал мнение, что США никто не управляет. Неожиданное заявление он сделал в социальной сети X.

Так миллиардер отреагировал на пост бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Политик предположил, что действующий глава государства Джо Байден в действительности не управляет страной и поинтересовался, кто этим занимается.

«Быть может, никто», — написал Маск.

Ранее сообщалось, что Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США. По его мнению, победу одержали мемы.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

