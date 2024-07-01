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18:58, 1 июля 2024Экономика

Черный от мошкары грузовик в российском регионе попал на видео

Нашествие мошек и комаров в российском регионе засняли на видео

Ханты-Мансийский автономный округ страдает от засилья мошкары. Полчища насекомых засняли на видео, роликом делятся подписчики Telegram-канала Shot.

Кадры сделаны под Нижневартовском. На них видно, как «ГАЗель» чернеет на глазах, покрываясь тысячами комаров и мошек. Насекомыми сплошь покрыто лобовое стекло грузовика, мошкара облепила также крышу и капот автомобиля.

В нашествии мошек местные жители винят необычайно жаркую погоду. Духота и повышение уровня воды в реке Обь создали благоприятную среду для размножения насекомых.

Ранее другой российский регион атаковали экзотические насекомые. На американских тараканов пожаловались жители Бийска, и с каждым годом вредителей становится все больше.

О наплыве американских слизней прежде говорили жители одного из районов Москвы. По их словам, моллюски поглощают все на своем пути и плодятся. На их жизнь не покушаются ни птицы, ни животные, а химикаты бессильны.

Также сообщалось, что квартиры волгоградцев оккупировали американские банановые сверчки, а жители одного из домов в Барнауле столкнулись с обилием опарышей.

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      Виктория Клабукова
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