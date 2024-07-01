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22:11, 1 июля 2024Мир

Небензя высказался о визите на празднование Дня независимости США

Небензя посетит празднование Дня независимости США, если получит приглашение

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что примет приглашение на празднование Дня независимости США, если оно поступит. Его слова приводит ТАСС.

«Если мне поступит официальное приглашение, то я приму участие», — высказался Небензя.

День независимости США ежегодно празднуется 4 июля.

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Главными темами для обсуждения станет ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности», а также сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

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      Евгений Силаев
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