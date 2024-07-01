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05:19, 1 июля 2024Мир

Немецкий политик укусил участника протеста

Bild: немецкий политик Хрди подрался с демонстрантом и укусил его за ногу

Фото: Christian Mang / Reuters

Политик партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Хрди подрался с участником протестной акции, сообщает Bild.

Инцидент произошел в городе Эссен, где в минувшие выходные прошел съезд партии, который спровоцировал массовые демонстрации. По словам немецкого политика, один из протестующих напал на него и нанес ему несколько ударов. Упав на землю, Хрди схватил демонстранта за ногу и укусил его.

«Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу», — заявил политик, комментируя произошедшее.

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      Марина Совина
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