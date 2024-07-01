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04:30, 1 июля 2024Ценности

Предполагаемая возлюбленная популярного футболиста показала фигуру в бикини

Предполагаемая возлюбленная футболиста Джека Грилиша показала фигуру в бикини

Фото: @emmamilton

Британская телезвезда Эмма Милтон, которую подозревают в романе с популярным футболистом Джеком Грилишем, появилась на публике в откровенном наряде. Снимки она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предполагаемая 29-летняя возлюбленная спортсмена поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в вязаном бикини и рваных джинсовых шортах. Вдобавок модель надела полосатую оверсайз-рубашку и солнцезащитные очки, а в руках она держала небольшую сумку. Волосы она распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

В январе невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес также вышла в свет в откровенной одежде. Она надела черное прозрачное кружевное платье в пол, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.

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      Карина Черных
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