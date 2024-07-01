Прыгающих на десятки метров роботов применят в исследованиях

Создан прототип роботов, способных прыгать на высоту до 120 метров

Ученые Манчестерского университета (Великобритания) создали прототип робота, способного совершать рекордно большие прыжки. Исследование было опубликовано в журнале Mechanism and Machine Theory.

Специалисты стремились оптимизировать существующих прыгающих роботов и объединить разные концепции по созданию подобных машин. В результате авторам исследования удалось спроектировать роботов, способных совершать прыжки на высоту до 120 метров.

По словам ученых, актуальные роботы, помимо простого движения вверх, тратят много энергии на непреднамеренные движения и совершают лишние скольжения и вращения в полете. Авторы исследования использовали совместный обход, объединив концепции прямолинейного и вращательного механизмов прыжка.

Оптимизируя механизмы робота, ученые использовали длинные ноги и для устойчивости перенесли большую часть веса в верхнюю часть конструкции. Также инженеры приняли во внимание, что прыгающий на десятки метров вверх робот будет генерировать при приземлении кинетическую энергию, которую можно использовать для следующего прыжка. По словам британских специалистов, прыгающих роботов можно будет применять в поисково-спасательных операциях и при исследовании неизвестных территорий — например, на других планетах.

В конце июня ученые Токийского университета (Япония) вырастили кожу для «лица» робота-гуманоида. Специалистам удалось имитировать связки человеческой кожи с помощью коллагена и эластина.