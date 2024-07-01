Российская гимнастка-чемпионка показала фото в платье с глубоким вырезом на спине

Российская гимнастка Лала Крамаренко в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала фотографию в платье.

Спортсменка позировала в Петербурге на лестнице в бордовом платье с глубоким вырезом на спине. Подписчики оценили внешность и форму 19-летней гимнастки, восхитившись ее красотой. Пост собрал более пяти тысяч лайков.

Крамаренко является членом сборной команды России. Она трехкратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в командном зачете 2021. Спортсменка тренируется под руководством Ирины Винер-Усмановой.

В декабре 2023 года Крамаренко сравнила внутренние и международные турниры. Спортсменка призналась, что скучает по международным стартам.